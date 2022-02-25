عاجل.. القوات الروسية تسيطر على مطار عسكرى وتنتشر فى أطراف كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية فى العاصمة كييف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تحاول الآن السيطرة على مطار حوستى العسكر، على بعد 35 كم من العاصمة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





كما أشارت التقارير إلى انتشار الآليات العسكرية الروسية فى أطراف العاصمة كييف، فيما قال الجيش الأوكرانى إن المعارك تتواصل فى شمال العاصمة. وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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