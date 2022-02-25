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عمر شويل - جدة طرق استفادة المواطن من برنامج حساب المواطن من أهم ما يشغل بال المواطن السعودي دائماً. حيث نظرًا لحقيقة أن الحكومة السعودية تهتم بمصالح المواطنين وتسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لهم. وبالتالي أطلقت برنامج الحساب المدني للتحقق من أهلية المتقدمين للحصول على المساعدة النقدية، وكذلك محاولة لمساعدتهم على توفير أسرهم وتلبية متطلبات المعيشة.

طرق استفادة المواطن من برنامج حساب المواطن

يمكن للفرد المستقل من المملكة العربية السعودية الاستفادة من دعم حساب المواطن المقدم من وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية بطريقتين مختلفتين. وذلك من خلال التالي:

أولاً: يجب على المواطن المستقل أن يقدم وثائق تؤكد استقلاليته عن الأسرة، حيث يحصل على الدعم كمستقل ومستقل.

ثانياً: أن يكون أحد التابعين للمستفيدين الرئيسيين في برنامج حساب مواطن.

أهداف برنامج حساب المواطن

هناك الكثير من الأهداف التي يسعى برنامج حساب مواطن من خلال طرق استفادة المواطن من برنامج حساب المواطن ومن بين هذه الأهداف على سبيل المثال:

تخفيف العبء عن رب الأسرة والمواطن المستقل ذو الدخل المحدود.

ومن جانب آخر، يساعد ذلك في توجيه الدعم المالي للمواطنين السعوديين المؤهلين.

إلى جانب تقليل الخسائر في الإنفاق العام.

بالإضافة إلى تدريب المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

مع مراعاة المعايير التي يتم على أساسها حساب مقدار دعم الأسرة، وأهمها عدد المعالين ومقدار الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل 1443

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن حتى يتمكن من التمتع بكافة طرق استفادة المواطن من برنامج حساب المواطن. حيث يكون من بين هذه الشروط على سبيل المثال:

أن يكون المستفيد من مواطني المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون لديه إقامة دائمة في المملكة.

ومن جانب آخر، يجب التأكد من استيفاء دخله الشهري لحد السداد وعدم تجاوزه.

كما يجب ألا يكون المواطن متملك أو مستأجر مسكن منفصل ولا تسكن في أحد المساكن العامة.

إلى جانب أن جميع البيانات التي يكتبها في التطبيق، يجب أن تتوافق مع الأوراق الرسمية.

بخلاف ذلك، لا يشترط أن يكون المواطن مسجلاً في برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الدولة.

معرفة الدعم الشهري من خلال الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

من أحد طرق استفادة المواطن من برنامج حساب المواطن، أنه يوفر ب خدمة الحاسبة السرية. وهي آلة حاسبة إلكترونية يمكن من خلالها تحديد قيمة الدعم المستحق. حيث يكون ذلك من خلال التالي: