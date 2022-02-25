اسعار تذاكر العاب ونترلاند الرياض متاحة لكافة الجماهير. حيث أنها هي واحدة من المدن الترفيهية في الرياض. وعلى هذا، تستضيف العديد من الفعاليات خلال موسم 2022 في الرياض. وتضم دورة الألعاب الشتوية بالرياض ألعاباً متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية . كما تستقطب أعداداً غير مسبوقة من الزوار من كافة الفئات العمرية. حيث تصف السطور التالية كيفية طلب تذاكر ألعاب وينترلاند وأسعار هذه التذاكر وأسماء تلك الألعاب وأنواع هذه الألعاب.

اسعار تذاكر العاب ونترلاند الرياض

حددت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أسعار التذاكر التالية لموسم 2022 الرياض وينترلاند الترفيهي. حيث من بينها على سبيل المثال كل مما يلي:

أسعار التذاكر خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء هي 55 ريال سعودي.

كما أن أسعار التذاكر أيام الخميس والجمعة والسبت 110 ريال سعودي.

إلى جانب دخول مجاني للأطفال دون سن 1 سنة.

شراء تذكرة ونترلاند عبر موقع موسم الرياض

يتمكن المواطن من التعرف على اسعار تذاكر العاب ونترلاند الرياض، وذلك خلال حجز التذاكر أونلاين. حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع موسم الرياض

ثم ادخل عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

بعد ذلك، انقر فوق الصورة ذات الأشرطة البيضاء الثلاثة وحدد حدث من قائمة الخيارات المعروضة.

ثم مرر لأسفل لمشاهدة أحداث موسم الرياض.

انقر فوق “الرياض ونتروندرلاند”.

ثم انقر فوق الزر “احجز الآن”.

كما يتم إدخال تواريخ الحجز.

تحديد عدد التذاكر المراد حجزها.

في الخطوة التالية، يتم النقر فوق زر الشراء الآن لإكمال عملية حجز التذكرة وسيتم نقلك إلى صفحة الخروج.

ثم اختر طريقة الدفع الخاصة بك مع Visa أو MasterCard أو Mada أو American Express أو STC Pay.

بعد ذلك، سجّل الدخول إلى تطبيق توكلنا واحصل على “كود توكلنا”.

ثم ارجع إلى صفحة التذكرة وأدخل الرمز في الحقل الذي يظهر بعد شراء التذكرة. لربط تذكرتك بتطبيق توكلنا.

مميزات لعبة وينترلاند الرياض

هناك العديد من الميزات التي تجعل من مدينة ملاهي وينترلاند من أفضل مدن الملاهي في المملكة. ومن أهمها على سبيل المثال: