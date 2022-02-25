إجازات الطلاب والطالبات المنتظرة في شهر فبراير بالسعودية، يوضح التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد أن شهر فبراير يحمل مفاجأة لكافة طلاب وطالبات السعودية وهي خمسة أيام إجازة متصلة حيث يرغب الطلاب في فترة الإجازة تلك حتى يتمكنوا من الراحة لبعض الوقت للاستعداد للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وفيما يلي نعرفكم على موعد إجازات شهر فبراير المنتظرة للطلاب والطالبات في السعودية.

إجازات شهر فبراير المنتظرة بالسعودية للطلاب والطالبات

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه وفقًا لقرار خادم الحرمين الشريفين باختيار يوم 22 فبراير ليكون هو يوم التأسيس فقد تقرر أن يكون يوم الثلاثاء عطلة رسمية للجميع بالسعودية، وعليه تكون هناك خمسة أيام إجازة متصلة للطلاب في السعودية تبدأ من يوم 22 فبراير الموافق الثلاثاء وهو يوم التأسيس السعودي ويليه يوم 24 ويوم 25 يومي الأربعاء والخميس وهما إجازة نهاية الأسبوع المطولة ويليهم يوم 25 ويوم 26 يومي الجمعة والسبت وهما عطلة رسمية وبذلك يأخذ الطلاب إجازة متصلة من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت للعودة من جديد يوم الأحد.

جدول الحصص الدراسية للأسبوع التاسع في الدراسة

وقد أعلنت وزارة التعليم يوم السبت الماضي الخامس من فبراير جدول الحصص الدراسية الجديد للأسبوع الدراسي التاسع حتى الآن، وقد أوضحت أنه يتم إذاعة وبث الدروس التعليمية على قناة عين التعليمية على منصة يوتيوب بعد الانتهاء من شرحها على القناة التليفزيونية أو من خلال تردد قنوات عين التعليمية حيث يبدأ البث من السابعة والنصف صباحًا على مدار اليوم مع العلم أن تردد القناة هو 12437 للقمر عربسات.

تطعيم الأطفال في السعودية

وقد شددت الوزارة من جديد على ضرورة تطعيم الطلاب الذين يزيد عمرهم عن 12 سنة مع التزام كافة المديريات بالترتيبات والإجراءات المحددة للتعامل مع من لم يأخذوا اللقاح حيث سيتم اعتبارهم غير منتظمين حضوريًا، وكذلك بما يتعلق بالعودة الحضورية للطلاب بدءً من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، حيث قد تم توفير عدة وسائل أخرى للشرح للطلاب الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح المحددة من وزارة الصحة ويتم استيفاء كافة شروط التعليم والتدريس بتلك الوسائل.