آلية تنظيم اختبارات نهاية الفصل الثاني جميع مراحل التعليم العام

أوضحت وزارة التعليم السعودية آلية تنظيم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، ومواعيد بداية ونهاية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل التعليمية، ووجهت الوزارة كافة الإدارات التعليمية بالمملكة لإجراء الاختبارات الفصلية المقبلة حضوريا، وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري بعض الإجراءات الطارئة في حالة إصابة أحد الطلبة بفيروس كورونا أو أية أعذار صحية قبل أداء الاختبارات سيُعاد أداء الاختبار في الدور الثاني بنفس آلية الحضور.

مواعيد اختبارات المواد العلمية والشفهية ومواد التقويم للفصل الدراسي الثاني 1443

تبدأ الإختبارات للمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم يوم الأحد المقبل 26 من شهر رجب حضورياً في جميع مدارس المملكة بينما تنطلق الإختبارات النهائية للفصل الدراسي ابتداء من الثالث من شهر شعبان حتى السابع من الشهر ذاته، وشددت الوزارة بضرورة إجراء الاختبار وفقاً للطريقة التنفيذية المعتمدة في جميع المدارس داخل المملكة.

ضوابط تنظيم اختبارات نهاية الفصل الثاني 1443

أعلنت الإدارات التعليمية بالمملكة بناء على تعليمات وزارة التعليم ضوابط تنظيم الاختبارات النهائية في مدارس المملكة، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

عدد الاختبارات لا يزيد عن مادتين في اليوم الواحد.

يقوم الطلاب بأداء كل اختبار في جلسة مفردة وفقاً للزمن المحدد للاختبار.

تستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام فقط من موعد بدايتها.

طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة التي تقل أعمارهم عن 12 عام لا يُشترط التحصين من وباء كورونا قبل دخول الاختبارات.

غير مسموح بدخول طلاب المراحل المتوسطة والثانوية العامة التي تزيد أعمارهم عن 12 عام بدون تلقي اللقاح.

فئة الطلاب المستثنين من اللقاح معفيين من التحصين قبل دخول الاختبار.

سيتم تقسيم طلاب المراحل التعليمية المختلفة على اليوم الدراسي لأداء الاختبارات في نفس اليوم وفقاً لسعة الفصول وعدد الطلاب بالمدرسة.

سيتم رصد درجات الطلاب واستخراج النتائج فور الإنتهاء من أداء الاختبار يوم 7 شعبان 1443 ه‍.

إجازة يوم التأسيس للطلاب

ستبدأ إجازة يوم التأسيس للطلاب الثلاثاء بتاريخ 22 من شهر فبراير الحالي، وتستمر لمدة أربعة أيام لتنتهي يوم السبت 26 فبراير، وستشهد إجازة مطولة واحدة تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم وفق الجدول الرسمي للعام الدراسي الحالي.