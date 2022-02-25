لجمال كالعروس.. دلكه الليمون والنشا للجسم تفتيح 3 درجات فورى والتخلص من كل المناطق الداكنة

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عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات عن وصفات دلكه الليمون والنشا للجسم، لذلك سوف نعرض طريقتها السحرية للجسم، حيث أنها تمنح الجسم رائحة ونعومة مميزة لعدة أيام، وتعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتحسين الدورة الدموية، كما تعمل على تفتيح الجسم والتخلص من التصبغات الجلدية ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل.

دلكه الليمون والنشا للجسم

الدلكه هي تركيبة مقشر الليمون التي تعمل على توحد لون البشرة وتزيل فرط التصبغ، لأن الليمون يحتوي على أحماض تساعد على تفتيح البشرة، علاوة على ذلك يمنح الجسم رائحة عطرة تدوم لأيام، كما تعمل على تأخير نمو شعر الجسم، كما تعمل على شد البشرة ومنع الترهلات، كما انها تزيل الخلايا الميتة من الجلد، وبالتالي تنعم وترطب البشرة بشكل فعال للغاية، وتعمل على إزالة البقع الداكنة والبثور من الجلد.

دلكة لتفتيح الجسم

يمكنك صنع دلكه النشا والليمون بطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

عدد 4 حبات من الليمون الطازج.

كوب واحد من الماء.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء مناسب، ووضع كوب الماء بداخله ويتم رفعه على نار هادئة.

بعد ذلك يتم تقطيع الليمون إلى قطع صغيرة، وتضاف إلى الماء حتى ينضج تماما.

ثم يتم رفعه من على النار، ويترك ليبرد قليلا.

بعد ذلك يتم وضعه في الخلاط الكهربائي، ويخفق جيدا حتى الحصول على قوام ناعم وكريمي.

يتم إفراغ الخليط في وعاء ويضاف إليه النشا مع التقليب حتى يمتزج جيداً.

بعد ذلك يرفع على نار هادئة مع استمرار التقليب حتى يتغير قوام الخليط ويصبح سميك.

ثم يتم رفع الخليط من على النار وإضافة زيت الليمون، مع التقليب جيداً حتى يتمزج تماماً.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في وعاء زجاجي بغطاء محكم الغلق، ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

ثم يتم دهان الجسم والوجه بالخليط والتدليك جيداً حتى يتشرب الجلد الخليط.

بعد ذلك يغسل الجسم بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد حتى يغلق مسام الجلد.

ثم يتم ترطيب الجسم باستخدام كريم مرطب.

لا يمكن لأصحاب البشرة الحساسة استخدام هذا الخليط.

فوائد الليمون

يحتوي الليمون على فوائد مذهلة منها الآتي:

غني بفيتامين ج الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

يحتوي على فيتامين ب6 الذي يساعد على تحويل الغذاء إلى طاقة.

في الختام نكون قد تعرفنا على طريقة دلكه الليمون والنشا للجسم فإنها تعمل على تفتيح الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميتة ومنح الجسم رائحة عطرة ونعومة غير عادية كما تعرفنا على فوائد الليمون الرائعة، فإنه يحتوي على العديد من الفيتامينات.