قائمة ومنيو اسعار البيك الجديدة 2022

قائمة ومنيو اسعار البيك الجديدة تم تجديدها مؤخراً، حيث تم إضافة بعض الأصناف الجديدة إلى المنيو. حيث يعتبر مطعم البيك من أكبر وأهم المطاعم في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة. ويقدم العديد من الوجبات الفردية لجميع شرائح المجتمع. كما يتهافت القادمين من خارج المملكة على الحصول على الوجبات من مطعم البيك. وفيما يلي نتعرف على أفضل الأسعار والوجبات الجديدة في المنيو.

قائمة ومنيو اسعار البيك الجديدة

سعر وجبة بيج ماك الحار هو 11.5 ريال.

أما سعر بيج بيك (عادي) 11.5 ريال سعودي.

إلى جانب وجبة غداء البيك دجاج 14 ريال

وجبة دجاج مسحب 7 قطع 10.5 ريال، أما عن الوجبة 8 قطع = 14 ريال سعودي

كما تبلغ قيمة مقبلات دجاج مسحب (أصابع) 4 ريال

سندويش فيليه سمك 6-11 ريال

أما وجبة جمبري جامبو 8 قطع 29 ريال و 10 قطع = 40.5 ريال

ساندوتش جمبري بسعر 15 ريال سعودي

كما يبلغ سعر 10 وجبات جمبري اقتصادية بسعر 21 ريال سعودي.

قائمة حلويات البيك السعودي

من بين قائمة ومنيو اسعار البيك الجديدة، الأسعار الجديدة للحلويات والأيس كريم. حيث يكون من بينها على سبيل المثال:

بولة آيس كريم شوكولاتة يبلغ سعرها 2 ريال سعودي.

إلى جانب وجبة ايس كريم بالفراولة بسعر 2 ريال.

أما بولة آيس كريم فانيليا يبلغ سعرها 2 ريال.

كما يبلغ سعر عصير البرتقال 2 ريال.

منيو فطار البيك

يمكن التعرف على قائمة ومنيو اسعار البيك الجديدة للإفطار، وذلك من خلال الأسعار التالية:

3 شرائح خبز من 1.5 إلى 2.5 ريال

إلى جانب شرائح كبيرة وصغيرة من البطاطس المقلية 4 ريال، أن وجبة البطاطس الكبيرة تبلغ 5 ريال

إلى جانب أن الفلافل تكون بسعر 5 ريال.

أما عن ساندوتش بيض عادي 4 ريال.

إلى جانب ساندويتش جبن و بيض 5 ريال.

كما أن ساندوتش دجاج مقلي وجبن 6.5 ريال.

وجبة فلافل البيك 7.5 ريال.

ومن جانب آخر، يبلغ ساندوتش فلافل 5 ريال.

ولكن يكون طبق المقبلات فلافل 2.5 ريال.

رقم البيك المجاني الموحد توصيل الطلبات

يمكن طلب أي شيء من قائمة ومنيو اسعار البيك الجديدة، من خلال الإختيار من خلال موقع البيك، وذلك من خلال الأرقام التالية: