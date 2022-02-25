طريقة تسجيل طلاب العلم في صندوق هدف من التنمية الاجتماعية 1443

تسجيل طلاب العلم في هدف، استمرارًا لجهود كافة الجهات في المملكة العربية السعودية في مساعدة المواطنين والمقيمين للتسهيل من إجراء الخدمات الحكومية وما إلى ذلك، فقد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن خدمة جديدة للطلاب الذين يطلبون العلم حيث يتم السماح بتسجيلهم في هدف إحدى الخدمات الإلكترونية الهامة التي يوفرها الصندوق للمواطنين بهدف وضع الخطط وتدعيمها من أجل توظيف وتدريب جميع المواطنين السعوديين حتى يسهل عليهم العمل في المنشآت الخاصة بالمملكة ومعرفة الأماكن التدريبية المتاحة للتدريب بها، وفيما يلي إليكم تفاصيل أكثر حول تسجيل طلاب العلم في هدف من صندوق تنمية الموارد البشرية.

برنامج هدف من صندوق التنمية الاجتماعية

يقدم البرنامج فرص عمل وتدريب عديدة للطلاب أو حديثي التخرج أو حتى لمن عملوا مسبقًا حتى يتم تدريبهم في أماكن مختلفة تابعة للقطاع الخاص ليجدوا أمامهم فرص عمل مختلفة يضمنوا بها مستقبلهم، ويعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج التي قدمتها السعودية للباحثين عن عمل خاصةً فئة الطلاب وحديثي التخرج مع العلم أنه لا يسمح سوى للسعوديين فقط.

رابط تسجيل طلاب العلم في هدف

يحتاج الطلاب الراغبين في التسجيل في وظائف الحكومة السعودية الشاغرة المتميزة للقطاع الخاص إلى رابط التسجيل حتى يتمكنوا من تسجيل بياناتهم الخاصة بهم وتقديمها إلى الجهات المعنية للقبول في تلك الوظائف بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة بهم .

تسجيل طلاب العمل في هدف من صندوق التنمية الاجتماعية

يتم تسجيل الطلاب في خدمة هدف المتاحة من صندوق التنمية الاجتماعية بسهولة ضمن خطوات محددة تسهل عليهم من عملية التسجيل وهي: