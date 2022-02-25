نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والوداد دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الزمالك والوداد دوري أبطال إفريقيا 2022، سيكون المركب الرياضي محمد الخامس مسرحاً لإقامة أحداث واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك حين يستضيف فريق الوداد الرياضي المغربي نادي الزمالك في قمة منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2022، وذلك في المباراة المقرر إقامتها سهرة يوم السبت.

الوداد الرياضي المغربي يدخل هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الاقتراب ولو لخطوة نحو صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، وقد نجح الوداد الرياضي المغربي في تحقيق الفوز على فريق سارجرادا أسبيرانسا الأنجولي في الجولة الأولى قبل أن يتلقى الخسارة على يد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في منافسات الجولة الثانية من هذه المجموعة، ليكون الوداد في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد.

على الجانب الآخر فإن فريق الزمالك المصري يدخل هذه المباراة وليس أمامه سوى تحقيق الفوز على الوداد إذا ما أراد الفريق الاستمرار في المنافسة والتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون تعادل في أول مبارتين خاضهما الفريق الأبيض في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحل الفريق المصري في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين وبفارق نقطتين على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب الصدارة برصيد أربع نقاط.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

وقد تقرر أن تقام مباراة الزمالك والوداد الرياضي المغربي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 مساء يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي

وكانت شبكة قنوات bein SPORTS قد أعلنت عن نقلها لأحداث مباراة الوداد الرياضي المغربي والزمالك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق حفيظ دراجي.