عاجل- تصعيد روسى ضد بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الروسية فى موسكو، اليوم الجمعة، حظر الطائرات المسجلة فى بريطانيا من الهبوط أو عبور مجالها الجوى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أكد التزام بلاده بتأمين دعم إضافى لأوكرانيا فى الأيام المقبلة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.

فيما قال وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، إن لندن تتوقع أن روسيا فقدت ما يزيد عن 450 فردا من قواتها.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.