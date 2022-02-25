عاجل.. لافروف يكشف عن قرار بوتين الحاسم بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ القرار لنزع عسكرية أوكرانيا ليستطيع الشعب تحديد مصيره بنفسه. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستنشر عناصر الشرطة للمساعدة فى حراسة معمل تشيرنوبيل للطاقة بأوكرانيا، حسبما أفاد نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استسلام القوات الأوكرانية بشكل كامل فى جزيرة الأفعى قرب أوديسا.

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