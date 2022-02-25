عاجل- أول تعليق من ميركل على الهجوم الروسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، ادانتها للهجوم الروسى على أوكرانيا، معلنة دعمًا لجهود المستشار الحالى أولاف شولتس، لإثناء الرئيس فلاديمير بوتين عن فعله.





وحسبما نقلت وسائل إعلام عدة، اليوم الجمعة، قالت ميركل: "هذه الحرب الهجومية الروسية تمثل نقطة تحول جذرية فى تاريخ أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة.. لا يوجد أى مبرر على الإطلاق لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولى، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة".

وأضافت ميركل: "قلبى وتضامنى مع الشعب الأوكرانى والحكومة بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكى، فى هذه الساعات والأيام العصيبة".

كما أكدت المستشارة الألمانية عن كامل دعمها لكل الجهود التى تبذلها الحكومة الألمانية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء ألمانيا فى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسى "الناتو" والأمم المتحدة، قائله إنه "لوقف هذه الحرب الهجومية التى تشنها روسيا ووضع حد للرئيس بوتين فى أسرع وقت ممكن".

وقالت المستشارة السابقة إنها تتابع التطورات "بأشد درجات القلق والتعاطف". وذكرت ميركل صراحة أن هجوم روسيا الجديد "على وحدة أراضى وسيادة هذه الدولة المستقلة" يمس هذه المرة أوكرانيا بأكملها.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.