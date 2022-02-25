نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة 2022، أعلنت عنه الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz، وأصبح التسجيل متاحا من خلال منصة minha.anem.dz. وقد الكثر البحث عن طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 منذ أن أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ أيام قليلة. والآن أصبح التقديم متاحا من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة 2022. وبعد الدخول إلى منصة المنحة التي فتحت أبوابها تستطيعون التعرف إلى التفاصيل والخطوات الضرورية التي ستمكنكم من الاستفادة من منحة البطالة مع الفئات المعنية. كما أنّ هذه البوابة الإلكترونية تتيح لكم حجز الموعد الخاص بكم أو القيام بتعديله بعد أن يتم دراسة الملف الخاص بكم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. مع العلم بأنه يجب أن تتأكدوا من استيفاء شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 قبل التسجيل.

التسجيل في منحة البطالة 2022

افتتح البوم الموقع الرسمي للتسجيل في منحة البطالة minha anem dz لكل المواطنين الجزائريين طالبي العمل للمرة الأولى. ومما ورد ذكره في المنحة حول مشروع منحة البطالة هو أنها موجهة لكل الأشخاص طالبي العمل للمرة الأولى الذين لم يسبق لهم الاستفادة بأي شكل من الأشكال. وهي سترافقهم إلى أن يحصلوا على منصب عمل يضمن لهم توفير حياة كريمة.

علاوة على ذلك، الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر تحرص على تيسير إجراءات الاستفادة من المنحة وإيصالها إلى مستحقيها جميعا. ونخص بالذكر كل من استوفوا شروط الاستفادة من المنحة في الجزائر 2022. كما أنها تحرص على وقايتهم من الإصابة بالوباء من خلال التسجيل عن بعد. ويمكن لكل الباحثين عن طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 أن يقوموا باتباع ما يلي:

بداية، يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة منحة البطالة من خلال الإنترنت.

بعد ذلك يتوجب عليه مطالعة كل الشروط والضوابط المتعلقة بالاستفادة من المنحة.

يقوم بإدراج كل المعلومات الشخصية المطلوبة في التسجيل في منحة البطالة 2022. ثم يحجز موعد خاص به مع أحد مستشاري وكالة التشغيل في المحلقة التابع لها بمدينته.

بعد أن ينهي تعبئة المعلومات عليه أن يحمّل ويسحب الوصل الخاص بموعد المقابلة الشخصية. مرفقة مع وثيقة التعهد بصحة المعلومات من أجل إظهارها حين موعد المقابلة.

موعد المقابلة الشخصية منحة البطالة

بعد أن يقوم الراغب في الاستفادة بالتسجيل ما عليه سوى انتظار إجراء المقابلة في موعدها المحدد في أقرب وكالة تشغيل في مدينته. ويمكنه بعد ذلك مواصلة التسجيل من خلال دفع ملف منحة البطالة في الجزائر 2022. وبعد ذلك يمكنهم الاستفادة من المنحة بعد أن يتم قبول طلبهم بشكل رسمي، وسيتم صرف المنحة في حساباتهم البنكية بداية من 28 مارس 2022.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

من أهم الشروط التي وردت بخصوص التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022. هي: أن يكون سن كل الراغبين في الاستفادة من 19 إلى أربعين عاما، كما لا يجب أن يكون هناك نشاط لحسابه الشخصي. وألا يكون مستفيدا من الصندوق الوطني للتقاعد، وفي حال كانت المرأة متزوجة لا يجب أن يكون زوجها موظفا أو له راتب شهري، وأن يكون طلب التشغيل الخاص بالمواطن مفعّل.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يبرر كل متقدم موقفه إزاء الخدمة الوطنية الجزائرية، إما بوثيقة تثبت أداءه له أو ورقة إعفاء. كما لا يجب أن يكون سبق واستفاد من إحدى مساعدات الدولة. وألا يرفض أكثر من عرضين من العمل من التي ستمنحها له الوكالة الوطنية للتشغيل. ولا تقبل طلبات الطلبة الجامعيين الذين لا يزالون يزاولون الدراسة في الجامعة أو في التكوين المهني.

ملف منحة البطالة في الجزائر 2022

حسب ما ورد إلينا فإنه لا توجد وثائق محددة ترفق في ملف التسجيل بالمنحة. وهذا راجع إلى كون الملف الشخصي الخاص بكل طالبي الشغل موجود فعليا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر حين قاموا بالتسجيل لأول مرة، مع العلم بأن التسجيل الإلكتروني انطلق بتاريخ 25 فيفري 2022 في المنصة وهو متاح لكل الأشخاص الراغبين في التقديم.

وفي حال ذهب الشخص الراغب في الاستفادة إلى المقابلة المحددة مع مستشار التشغيل يجب أن يأخذ معه مجموعة من الوثائق الضرورية المطلوبة. وهي التعهد الذي قام بطباعته من الموقع الخاص بالمنحة أثناء تسجيله، وكذلك وثيقة تثبت حجز موعد دفع الملف. وأيضا وثيقة تثبت الإعفاء من المنحة، وصك بريدي مشطوب، وفي حال كان متزوجا يجب أن يوفر شهادة عائلية.

موعد صبّ منحة البطالة في الجزائر 2022

لقد تمّ عقد اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر وسيتم فتح حسابات بريدية خاصة لكل الأشخاص من أجل صرف المنحة في كل شهر. ومن المقرر أن يتم صرف أول منحة في حسابات كل الشباب المستفيدين بداية من تاريخ 28 من شهر مارس. كما تم تحديد تاريخ 28 من كل شهر من أجل صبّ المنحة. وتقدر قيمة المنحة بـ 13000دينار جزائري من خلال الحسابات البريدية الجارية.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في منحة البطالة. وقد أصبح التسجيل متاحا من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلال الرابط الإلكتروني minha.anem.dz. والذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل تسهيل الأمور على كل الراغبين في الاستفادة ممن يستوفون شروط منحة البطالة في الجزائر 2022.