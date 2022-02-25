البوابة التعليمية سلطنة عُمان certicate.moe.gov.om للإعلان اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، 24 رجب 1443، عن نتائج الدبلوم العام بكافة المدارس بمحافظات سلطنة عُمان، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء التام من اعمال التصحيح والمراجعة، كما قامت الوزارة بالأمس الخميس 24 فبراير بإعلان نتائج الطلاب عبر شركات الاتصالات بإرسال رسالة اس ام اس لوصول رسالة بالنتيجة مباشرة على الهاتف النقال.

البوابة التعليمية سلطنة عُمان certicate.moe.gov.om رابط مباشر نتائج الدبلوم برقم الجلوس

تم التعرف على النتائج الأولية للطلاب بالدبلوم العام والخاص أمس الخميس عبر الرسائل النصية على الهواتف النقالة، وكانت تلك الخدمة مدفوعة للطلاب الذين يرغبوا في التعرف على النتائج قبل نزولها بشكل كامل ورسمي على رابط البوابة التعليمية لسلطنة عمان، وقد قامت وزارة التعليم اليوم بالإعلان عن موعد الانتهاء من رفع وتنزيل أسماء الطلاب الناجحين بعدما أعلنت الوزارة عن نسب النجاح، والتي تتراوح بين 80-98% من بين كافة مدارس المحافظات.

توقيت نزول النتائج بالبوابة التعليمية لسلطنة عُمان

يكون توقيت نزول نتائج الدبلوم العام للفصل الدراسي الأول 2021-2022 – 1443 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مسقط يوم الجمعة 25 فبرير 2021، العاصمة العُمانية، عبر رابط البوابة التعليمية لسلطنة عمان، ويتم استخراج النتائج في كافة المحافظات برقم المقعد للطالب، وأعلنت وزارة التعليم أنها ستقوم بفتح باب التظلمات للطلاب بعد الإعلان عن النتيجة وكذلك ستقوم بفتح باب طلبات إعادة التصحيح، ويتم إعادة التصحيح بالآلية المتبعة من الوزارة مع سداد المصروفات الخاصة بذلك.

استخراج نتائج الدبلوم من البوابة التعليمية نتائج الدبلوم العام والاستخراج بالرسائل النصية يقوم الطالب بالدخول على رابط البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم. يتم تسجيل الاسم ورقم المقعد. يقوم باستخراج النتيجة بعد ذلك. يتم إرسال وتلقي الرسائل (SMS) عن طريق شركات الاتصالات في السلطنة “عمانتل” و”أوريدو” ويتم عبر إرسال رسالة قصيرة فيها رقم الجلوس أو رقم المقعد إلى الرقم (90200).

كما يتم استخراج النتائج بالخطوات التالية