رابط التسجيل في مبادرة المكيفات من برنامج حساب المواطن

مبادرة المكيفات من حساب المواطن، نظرًا إلى حرص السعودية بكافة الجهات المسئولة بها إلى توفير الخدمات التي يطلبها كافة المواطنين وخاصةً الفئات ذات الحاجة فإن المركز الوطني بالمملكة قد أعلن عن وجود مبادرة جديدة للمواطنين من أجل التسهيل عليهم من شراء مكيفات بأسعار قليلة الثمن وبمزايا رائعة أهمها هو توفير الطاقة وتشجيع الاقتصاد السعودي إذ أنها مكيفات سعودية المنشأ، وأوضح المركز أن التسجيل في مبادرة المكيفات يحتاج من المستفيد التسجيل في برنامج حساب المواطن أولًا وفيما يلي نضع لكم المزيد من التفاصيل.

مبادرة التكييفات بالسعودية

من المبادرات الجديدة والهامة التي وفرتها السعودية إلى المواطنين لتساعدهم على تحمل حرارة الجو في فصل الصيف بالسعودية إذ أن الصيف في المملكة يكون حارًا، وتهدف تلك المبادرة إلى توفير عدد كبير من الأجهزة المصنوعة في السعودية بأيدي سعوديين لتشجيع الاقتصاد السعودي لهذا نجد أن أسعار المكيفات في مبادرة التكييف زهيدة ومناسبة للكل.

رابط التسجيل في مبادرة المكيفات بالسعودية

بعدما أعلن المركز الوطني بالمملكة عن المبادرة الجديدة التي تقوم بتوفير أجهزة المكيفات بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وبدء المواطنون بالبحث عن طريقة التسجيل في تلك المبادرة من أجل الاستفادة منها، وقد أوضح المركز أن خطوات التسجيل تتم كالآتي:

كما ذكرنا فإن التسجيل يتم من خلال موقع برنامج حساب المواطن https://www.ca.gov.sa/. حيث على المستفيد أن يضع البيانات الخاصة بالتسجيل لإتمام العملية. بمجرد التسجيل في الموقع يقوم بإظهار القواعد والشروط الخاصة به على المستفيد قراءتها جيدًا قبل الموافقة عليها. وبعد ذلك يتم اختيار خدمة المكيفات من أجل الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمبادرة بما في ذلك أسعار المكيفات في مبادرة المكيفات والأنواع الموجود وكيفية الحصول عليها. ومن أجل معرفة الأماكن التي تشارك في المبادرة وتوفر الأجهزة يقدم حساب المواطن خريطة رقمية موضحة لتلك الأماكن.

شروط التقديم في مبادرة المكيفات بالسعودية

ولكي يُقبل المواطن في هذه المبادرة والتسجيل في حساب المواطن عليه أن يتأكد من تطابق الشروط القادمة به لكي يضمن حصوله على التكييف: