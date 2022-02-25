برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور السعودي

برنامج لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ، وهو من أهم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية ، يهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير مستوى معيشي ممتاز للمواطنين السعوديين. ما هو برنامج الضمان الاجتماعي ، وما هي البرامج المؤهلة للحصول على الدعم الأمني ​​، والتفاصيل الأخرى المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.

التسجيل بـ برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

يتم تسجيل وزارة الموارد البشرية إلكترونياً في نظام الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

سجل في موقع الضمان الاجتماعي انقر فوق الخدمات الإلكترونية اختيار بوابات الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد اضغط على الخدمات الإلكترونية ، ثم اختر ضمان المعاش راجع الشروط والأحكام وانقر فوق رمز إدخال الخدمة حدد مكتب الضمان المناسب والفئة أدخل بيانات الأسرة كاملة وتحميل المستندات وافق على الشروط وانقر على إرسال احفظ خطاب رقم الضمان للاستعلام عن بيانات المستفيد.

معايير الاستفادة من الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الشروط التي يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الضمان الاجتماعي ، وفيما يلي شروط إجراءات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين. يجب أن يكون لدى المتقدمين جميع المستندات المطلوبة وأن يكونوا معتمدين. أن يثبت مقدم الطلب أنه لا يمتلك أي عقار أو أرض أو دخل شهري مرتفع يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي.

حساب راتب الضمان للمستفيدين

طرأت بعض التغييرات على طريقة احتساب المعاشات والمبالغ المستحقة للأسر أو الأفراد المستقلين ، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن احتساب المعاشات لنظام الضمان الاجتماعي على النحو التالي: