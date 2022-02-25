طريقة التسجيل في حافز للنساء والشروط المطلوبة 1443

يُعتبر برنامج حافز من أبرز البرامج التي تُساهم في تقديم يد العون، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة التسجيل في حافز للنساء للحصول على الدعم الخاص بالبرنامج، فهو يتم تقديمه بصندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، فهو يشمل برنامج صعوبة الحصول على العمل، وحافز البحث عن عمل، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

طريقة التسجيل في حافز للنساء

لكي تتمكن من التسجيل في برنامج حافز الذي يُساهم في تقديم فرص عمل مُناسبة للسيدات وأيضًا الرجال، لذا في حالة الرغبة في التسجيل في حافز يُمكنك ذلك عبر الخطوات التالية وهي:

ضرورة الانتقال مباشرة إلى رابط موقع طاقات.

الضغط على خانة تسجيل جديد ثم أتبع الخطوات للتسجيل.

أكتب التفاصيل الخاصة بالشهادة ثم أتبع تعليمات تأكيد الحساب.

قم بقراءة التعليمات والأحكام ثم استكمال باقي الملفات الشخصي.

استكمل الملف الشخصي والسيرة الذاتية ثم أضغط عل خانة تقدم هنا.

قم بإدخال البيانات ثم أنقر على تقديم الالتحاق.

شروط حافز للنساء 1443

هناك بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في برنامج حافز، لذا اتبع الآتي:

ضرورة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

ينبغي ألا يتجاوز عمره عن 20 وألا يتجاوز 35 عام عند التسجيل في حافز البحث عن عمل.

ألا يقل عُمره عن 20 عام وألا يتجاوز 60 عام في حافز صعوبة الحصول على العمل.

ضرورة أن تكون قادرة على العمل وألا تكون موظفة أو عاملة سواء في القطاع الخاص أو العام.

يجب ألا تكون متدربة أو طالبة في أي مرحلة من أي مراحل التعليم.

ألا تكون مالكه لأي نشاط تجاري وألا يكون مستحقه لمعاش الضمان.

ينبغي ألا تكون مقيمة في دار رعاية اجتماعية وألا تقل عن 10 أشهر للتقديم.

ينبغي ألا يكون داخلها الشهري يُعادل الـ 2000 ريال سعودي.

خطوات تحديث حافز

يُمكنك تحديث حافز عن طريق اتباع الآتي: