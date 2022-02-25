شروط فتح حساب إلكترونيًا في مصرف الراجحي والطريقة

فتح حساب في مصرف الراجحي إلكترونيًا، يتيح مصرف الراجحي خدماته العديدة لعملائه وبطريقة ميسرة ليتمكنوا من إنجازها بسهولة مثل إمكانية فتح حساب في الراجحي أونلاين، كل ما يقوم به العميل فقط هو إدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة من أجل إنشاء الحساب واطلاعه التام بشروط وأحكام تلك العملية قبل الموافقة عليها، وقبل فتح حساب جديد في الراجحي إليكم شروط فتح حساب في الراجحي وطريقة فتح الحساب إلكترونيًا.

شروط فتح حساب في الراجحي لجميع العملاء

يحدد مصرف الراجحي شروط معينة للسماح للعملاء بفتح حساب في المصرف تنحصر في:

العمر أكبر من 15 عام وأن يمتلك هوية شخصية له. يجب أن يكون متواجدًا بالسعودية. امتلاكه لرقم جوال صالح باسمه. وامتلاكه لحساب شخصي في المنصة الإلكترونية أبشر. على العميل أن يقوم بتحديد الفرع الأقرب المناسب له لاستكمال باقي خطوات فتح حساب الراجحي. ألا يكون ممن لهم مناصب سياسية بالسعودية. الموافقة على أحكام العملية.

بمجرد توفير الشروط السابقة يمكن للعميل أن يتجه إلى فرع مصرف الراجحي المناسب له حتى يقوم بالتوقيع على الطلب واستكمال الخطوات المطلوبة لفتح حساب الراجحي بنجاح.

طريقة فتح حساب الراجحي أونلاين

الخطوات التالية تسمح للعميل بأن يقوم بفتح حساب في مصرف الراجحي إلكترونيًا من منزله وهي: