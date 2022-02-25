عاجل.. أول رد من روسيا على طلب الرئيس الأوكرانى بشأن المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وأعلن الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أن حديث الرئيس الأوكرانى زيلنسكى عن استعداده للحوار قيد البحث.

وأوضح دميترى، فى وقت سابق، أن الكرملين لا يرى أى عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسى الروسى، فلاديمير بوتين والأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال فى هذا السياق عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء اتصالات "إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن هذا الأمر".