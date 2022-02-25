minha anem dz inscription للتسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر

يستمر البحث عن كيفية التسجيل في minha anem dz inscription منصة منحة البطالة في الجزائر 2022 من اجل الحصول على 13000 دج لكل الشباب العاطلين عن العمل في الجزائر، حيث بدأت عملية التسجيل في منصة minha anem dz اليوم الجمعة 25 فيفري الجاري حسب ما تم اقراره من قبل وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، يذكر أن التقارير الأولية تؤكد وجود اكثر من 620 ألف طالب عمل سيستفيد من هذه المنحة إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لكم بشكل مفصل الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منحة البطالة 2022

minha anem dz inscription

في صبيحة يوم الجمعة 25-02-2022 تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz inscription. وقبل ان نبين لكم خطوات التسجيل يجب ان يعلم كل الشباب العاطلين عن العمل والمعنيين بعملية التسجيل انه عندما تضع كل المعلومات صحيحة على الموقع وتأتيك بالأحمر خطأ يعني ذلك ان الموقع عليه ضغط كبير حاول تكرار المحاولة حتى ينقلك الموقع للمرحلة الموالية وللتسجيل اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة منحة البطالة 2022

الضغط على كلمة التسجيل

ثم ادراج كافة المعلومات الضرورية المطلوبة منك ومن ضمنها: رقم بطاقة طالب العمل + رقم التعريف الوطني أو رقم بطاقة التعريف الوطنية.

ثم الضغط على كلمة إرسال.

بعدها ستأتي مرحلة فحص الأولية لأحقية طالب العمل من اجل الاستفادة من المنحة او رفض الطلب.

اذا تم رفض طلب التسجيل سيتم اخبارك من خلال ملاحظة “مرفوض ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة” كما سيتم ادراج السبب الرئيسي لرفضك.

في حالة قبولك تتوجه للمرحلة الثانية وذلك من خلال ادراج ما يلي: اسمك ولقبك، رقم الحساب البريدي الجاري وبعض المعلومات الأخرى التي سوف تجدها في الموقع

ثم يتم تحديد موعد التوجه إلى وكالة التشغيل التابعة للمنطقة التي تقطن فيها للتسجيل والحصول على منحة البطالة.

في الأخير طباعة ورقة التعهد والالتزام ووصل الموعد

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة التسجيل بشكل مفصل ودقيق

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022

أعلنت وازرة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي في الجزائر عبر الوزير يوسف شرف عن شروط التسجيل في منصة منحة البطالة 2022 minha anem dz inscription وجاءت الشروط والضوابط كالآتي:

اول شرط عمرك بين 19 و 40 عامًا .

طلب العمل الخاص بك مفعل ومسجل لدى وكالة التشغيل

ليس لديك أي اجر شهر او عمل لدى الخواص او المؤسسات الحكومية

عدم الاستفادة من أحد برامج مساعدات الدولة .

عدم الاستفادة من أي اجرة شهرية من صندوق الوطني للتقاعد .

يجب أن تكون طالب عمل لأول مرة (لم تعمل من قبل)

لست طالب في جامعة أو في مؤسسات التكوين المهني .

وثيقة الخدمة الوطنية او التبرير.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها كل الشباب الجزائر العاطل عن العمل التسجيل في في منحة البطالة 2022 الجزائر minha anem dz.