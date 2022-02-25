3 أسباب تؤكد فشل العقوبات الاقتصادية على روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، أعرب دبلوماسيون، عن أملهم فى أن يكون مجرد التهديد بهذه "الحزمة الثانية" بمثابة رادع، لكن مع بدء القوات الروسية دخول أوكرانيا أمس الخميس، أصبح من الواضح بشكل "مؤلم" أنهم أخطأوا فى تلك الحسابات.

وتوجه القادة الأوروبيون إلى بروكسل مساء الخميس، لحضور قمة طارئة ستسعى إلى انتزاع موافقة سريعة على الجولة الثانية من العقوبات ضد روسيا، على الرغم من أن إيجاد حل وسط لمواجهة صراع يحدث مرة واحدة فى جيل، سيكون صعبًا.

قلق أوروبى يمنع العقوبات الاقتصادية

وأوضح دبلوماسيون، إن العديد من دول التكتل الأوروبى قلقة بشأن قطاعات أخرى فى الاقتصاد الروسى يمكن أن يطالها سيف العقوبات، وقد أثارت النمسا وألمانيا وإيطاليا مخاوف بشأن فرض عقوبات واسعة النطاق على المعاملات المالية والعمليات المصرفية عبر الحدود، فيما كانت إيطاليا تضغط من أجل ترك صناعة السلع الفاخرة فى منأى حتى تتمكن من الاستمرار فى تصدير الأزياء وغيرها من المنتجات الراقية إلى روسيا.

أما بلجيكا فتسعى للحصول على إعفاء لقطاع الألماس المهم لديها.

وقال جوزيف بوريل فونتيليس، كبير الدبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى، صباح الخميس، إن التكتل يستعد لتبنى "أقسى مجموعة من العقوبات التى نفذناها على الإطلاق".

انتصار الغرب على روسيا صعب

ووفقا لتقرير العربية نت، فإن عدد من الأسباب التى تجعل النصر السريع من قبل الغرب على روسيا يبدو غير مرجح، منها سعى بوتين بنشاط لعزل روسيا عن الغرب منذ غزو شبه جزيرة القرم فى 2014، إذ تم حينها حظر الواردات الغربية من اللحوم والفواكه والخضراوات والألبان عندما فُرضت العقوبات.

ثانيًا، اقترن الاكتفاء الذاتى بمحاولة التنويع، مع سياسة محورية مقصودة تجاه الصين، وقد مهد اتفاق مع بكين فى 2014، الطريق لبناء Power of Siberia، وهو خط أنابيب الغاز الذى يربط بين البلدين والذى افتتح فى العام 2019.

تعد الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وكان طلبها الكبير على الطاقة أحد العوامل التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية خلال العام الماضى، ولقد أعطى بوتين بالفعل الموافقة لإنشاء خط Power of Siberia 2.

ثالثًا، استخدمت روسيا عائدات صادراتها من النفط والغاز لبناء دفاعات مالية كبيرة، فموسكو تحتفظ باحتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ حوالى 500 مليار دولار، ووفقًا للمعايير الدولية، لديها مستويات منخفضة للغاية من الدين الوطنى.

ففى حين أن الوباء تسبب فى ارتفاع نسبة الدين الوطنى للمملكة المتحدة إلى الناتج المحلى الإجمالى فوق 100٪، على سبيل المثال، بقيت النسبة فى روسيا أقل من 20٪.

قد تؤدى هذه القوة المالية إلى إضعاف أحد الأسلحة التى ينوى الغرب من خلالها الرد على التصعيد فى أوكرانيا، وهى حظر إصدار أو تداول ديون روسيا السيادية فى لندن ونيويورك، ويبدو أن حجم السندات التى تحتاج روسيا لبيعها صغير نسبيًا، ولم يتم شراء سوى 10٪ من الإجمالى من قبل غير المقيمين خلال العام الماضى.

أسلحة بوتين لمواجهة العقوبات الاقتصادية

وأشارت العربية نت، إلى أن بوتين يمتلك بعض الأسلحة الخاصة به التى قد يميل إلى استخدامها للانتقام من العقوبات الغربية، فروسيا توفر 40٪ من نفط وفحم الاتحاد الأوروبى، و20٪ من غازه، كما أنها أكبر مصدر فى العالم للقمح والأسمدة والبلاديوم، وهو عنصر حاسم فى صناعة السيارات لأنه ضرورى لصنع المحولات الحفازة.

يقول معهد كيل، وهو مؤسسة بحثية ألمانية، إن وقف صادرات الغاز سيقلص الناتج المحلى الإجمالى الروسى بـ3%، بينما سيؤدى وقف صادرات النفط إلى ضربة بواقع 1.2٪. وفى حين أن الدول الغربية ستكون قادرة على تلبية حاجياتها من الطاقة من مصدر آخر، فإن انخفاض العرض سيؤدى حتما إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية

وتقدمت القوات العسكرية الروسية، نحو العاصمة الروسية كييف.

وأعلن الجيش الأوكرانى، تفجير جسر بالقرب من العاصمة كييف لوقف قافلة من الدبابات الروسية قادمة من إيفانكيف.

وأكد مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، تقارير تفيد بأن قافلة من الدبابات الروسية اخترقت إيفانكيف وكانت متجهة إلى العاصمة كييف عبر فيشهورود.

وأضاف أن "الدبابات قادمة. نحن نُقاتل. المعارك قادمة".

وفى الوقت نفسه، أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وكالة أنباء (يوكرنفورم) بأنها أوقفت قافلة الدبابات، وقالت هيئة الأركان العامة "فجرنا الجسر، وأوقفناهم".