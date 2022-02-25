عاجل- الرئيس الأوكرانى يطلب مساعدة

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى فى تغريدة على موقع "تويتر": "نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا، لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة، لقد ناقشت هذا الأمر مع (رئيس بولندا) أندريه دودا، لقد تحولت إلى بوخارست التسعة بشأن المساعدة الدفاعية والعقوبات".

وأضاف: "يجب أن نعمل معا لإجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نحتاج إلى تحالف ضد الحرب".