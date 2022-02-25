عاجل- لحظة هروب الأوكرانيين بالقطارات فى كييف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، لقطات تزضح الزحام الشديد للمواطنين على إحدى محطات القطارات الأوكرانية.

وأعلنت روسيا، دخول قواتها إلى مدينة خاركيف الأوكرانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها عطلت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا التى انطلقت أمس الخميس، 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت العشرات من قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وبدت شوارع المدينة الأوكرانية وكأنها صارت للأشباح، خلت من المارة ومن مظاهر السكان، وسيطرت عليها القوات الروسية.