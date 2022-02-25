50,000 ريال تمويل بدون كفيل وبلا تحويل راتبك بالتقسيط 24 شهر للسعوديين

أصبح تمويل إمكان متاح الآن لجميع المواطنين السعوديين والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو بدون توفير كفيل غارم سعودي وتلك من أهم الخصائص التمويلية بالشركة التي يبحث عنها الكثير من العملاء في السعودية ولا يشترط التمويل العمل في جهة محددة سواء قطاع حكومي أو شبة حكومي أو قطاع خاص لكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة عليه الآن كذلك عند الموافقة الفورية يتم الحصول على التمويل الميسر بدون كفيل غارم وبدون رسوم خلال شهر فبراير وبلا تحويل راتبك الشهري بالتقسيط الميسر الشهري لمدة أربعة وعشرون شهر على الأكثر لدى شركة إمكان.

مزايا الحصول تمويل شركة إمكان للسعودي والمتقاعد في المملكة

شركة إمكان توفر تمويل نقدي يصل إلى خمسون ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري وتلك من الخصائص التي تمنح لكافة العملاء السعوديين بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويريد العديد من المواطنين السعوديين معرفة أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان عام 1443 هجريًا:

تمويل إمكان الراجحي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة.

إيضًا التمويل لدى شركة إمكان بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد أثنى عشر شهر.

شركة إمكان توفر تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.

تمويل إمكان الراجحي لا يشترط جهة العمل في السعودية.

كذلك يمتاز بأنه تمويل بموافقة فورية لجميع العملاء في السعودية لدى شركة إمكان للتمويل.

أهم شروط الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل