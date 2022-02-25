انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا أوكرانيا.. تقدم دبابات عسكرية روسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار تطورات الحرب الدائرة الآن من روسيا على أوكرانيا، ومتابع الأحداث أولا بأول، وفي ظل أنباء بتقدم الجيش الروسي بدبابات حربية، أعلن الجيش الأوكراني في ذلك القيام بتفجير جسر قريبا من العاصمة كييف لوقف قافلة الدبابات القادمة من إيفانكيف بروسيا.

مكتب الرئيس الأوكراني يؤكد قدوم قافلة من الدبابات الروسية

من خلال المعلومات المتداولة من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طبقا لوكالات الأنباء الأوكرانية “يوكرنفورم”، قيام قافلة من الدبابات الروسية بإختراق مقاطعة إيفانكييف، في إتجاهها إلى العاصمة كييف من خلال فيشهورود.

أنباء عن وقف قافلة الدبابات الروسية القادمة

وفي ساق متصل تم الإبلاغ من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية لوكالة الأنباء الأوكرانية “يونرنفورم”، بأنها أوقفت قافلة الدبابات، وأضاف هيئة الأركان العامة “فجرنا الجسر، وأوقفناهم، نحن نقاتل المعارك قادمة”.

وزارة الصحة الأوكرانية تعلن مقتل 57 شخصا في اليوم الأول

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن حصيلة القتلى والجرحى في اليوم الأول للعملية العسكرية التي تم إطلاقها من روسيا، وأسفرت عن مقتل 57 شخصا، بالإضافة إلى إصابات مختلفة بجروح وصلت إلى 167 شخصا، وأعلنت في وقت سابق الرئاسة الأوكرانية عن مقل 40 جندي عسكري تابع للجيش الأوكراني، وجرح العشرات.