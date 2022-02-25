تعرف على حصيلة القتلى والجرحى في اليوم الأول من حرب روسيا وأوكرانيا

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار الصراع الدائر في الوقت الحالي بين دولتي روسيا وأوكرانيا، وبعدما قامت القوات الروسية صباح الخميس 24 فبراير بالهجوم على مناطق من أوكرانيا، معلله في ذلك بسبب الاستفزازات المستمرة من جانب أوكرانيا، أيضا التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا، لجأ الرئيس الروسي إلى الهجوم العسكري على الأراضي الأوكرانية.

حصيلة أعداد القتلي طبقا لبيان وزارة الصحة الأوكرانية

وخلال يوم أمس الخميس بعد شن هجمات من جانب روسيا، سقط ضحايا وإصابات مختلفة داخل عناصر من الجيش الروسي، بالإضافة إلى عدد من المدنيين، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن سقوط قتلي ما لا يقل عن 57 ضحية، بالإضافة إلى 167 شخصا بجروحات وإصابات متنوعة، جراء القصف الروسي على مدن أوكرانية.

الرئاسة الأوكرانية تعلن عن الضحايا في صفوف الجيش الأوكراني

وفي وقت سابق أكدت الرئاسة الأوكرانية عن مقتل نحو 40 جندي في العمليات العسكرية التي قام بالإعلان عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس بالإضافة إلى جرح العشرات في صفوف الجنود.

قتال عنيف شمال غرب كييف اليوم الجمعة

من جانب آخر تجددت الإشتباكات والمقاومة من الجانب الأوكراني، كما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالمقاومة الشديدة لعناصر محتلة روسية في منطقة كييف، وفي مستوطنتي ديمر وايفانكيف شمال غرب العاصمة، وقامت قوات أوكرانية بوقف الغزو الروسي على حدود نهر تيتريف وتدمير جسر عبر النهر.