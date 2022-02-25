بالفيديو.. الجيش الأوكراني يوزع الأسلحة على سكان كييف

في مشاهد تبدو وكأنها مأخوذة من أحد الأفلام السينمائية، وثق مقطع فيديو توزيع الجيش الأوكراني الأسلحة والذخيرة على سكان كييف، للدفاع عن أنفسهم أمام الهجوم العسكري الروسي الذي اقترب بشكل كبير من العاصمة.

والخميس دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح" بالانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية، لمواجهة الهجوم الروسي.

قالت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".

ووثق مقطع الفيديو الجيش الأوكراني وهو يوزع السلاح والذخيرة على المدنيين، في منطقة تبدو وكأنها تحولت إلى مركز عسكري.

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع حالات الاستنفار التي تعيشها كييف، حيث تدور معارك عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني في منطقتي أوبلنسكي شمال شرق العاصمة الأوكرانية، وجيتومير شرقيها، الجمعة، وفقما ذكر مراسل "دوت الخليج".

وحذرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، من أن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف العاصمة الجمعة، بعدما قال مسؤولون إن المدينة ومناطق أخرى تعرضت لقصف صواريخ روسية في الساعات الأولى من الصباح.

كما أعلن الجيش الأوكراني صباح الجمعة، أنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كيلومترا شمالي كييف.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في كييف، مشيدا "ببطولة" الأوكرانيين ومؤكدا أن جنوده "يفعلون ما بوسعهم للدفاع عن البلاد"، حسبما نقلت "فرانس برس".

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش "عزل كييف من ناحية الغرب"، ليضيق الخناق أكثر فأكثر على العاصمة الأوكرانية، استعدادا لاقتحامها.