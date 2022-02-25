روسيا تعرض إجراء محادثات مع أوكرانيا

بعد نحو يوم ونصف اليوم من بدء عمليتها العسكرية، أعلنت روسيا، الجمعة، استعدادها لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية. وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لمناقشة إعلان نفسها "دولة محايدة"، فيما قال بيسكوف إن "نزع السلاح" يجب أن يكون جزءا أساسيا من ذلك.

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