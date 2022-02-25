عاجل.. الجيش الأوكرانى: قواتنا تقاتل روسيا فى كييف الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الجيش، أوليكسى اريستوفيش، للصحفيين "هناك بالفعل قتال، والاستعدادات تجرى للدفاع عن وسط كييف".

وأضاف أن الجيش الأوكرانى دمر "بعض" المروحيات الروسية والمعدات العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستنشر عناصر الشرطة للمساعدة فى حراسة معمل تشيرنوبيل للطاقة بأوكرانيا، حسبما أفاد نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع الوضع فى تشيرنوبل فى أوكرانيا عن كثب.