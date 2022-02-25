عاجل- بيان صادم من الأمم المتحدة بشأن روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر متحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فى جنيف، اليوم الجمعة: "تدفق الآلاف بالفعل، عبر الحدود إلى دول مجاورة، مثل بولندا ومولدوفا، وسلوفاكيا وأيضا روسيا، وأنها تستعد لتقديم مساعدة لأوكرانيين، يسعون للفرار.

وقالت متحدثة إن الغالبية العظمى من الحالات، وردت من مناطق، تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، مضيفة أنه من المفترض أن العدد الحقيقى أعلى.