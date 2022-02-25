عاجل- رسالة من رئيس ألمانيا إلى بوتين

جدة - نرمين السيد - وحسبما جاء فى بيان رسمى، اليوم الجمعة، قال شتاينماير: "أوقف جنون هذه الحرب الآن!"، مضيفًا أن "بوتين شن حربًا هجومية على أوكرانيا بذرائع كاذبة".

ووصف الرئيس الألمانى، ما يمر به المواطنون فى أوكرانيا الآن بوضع رهيب، مؤكدًا أنه "لا أحد يريد عداوة مع الشعب الروسى، لكن هذا الظلم لا يمكن أن يبقى دون رد واضح".

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.