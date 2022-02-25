عاجل- رئيس المجلس الأوروبى يهاجم ألمانيا وإيطاليا والمجر

جدة - نرمين السيد - انتقد رئيس المجلس الأوروبى السابق، ورئيس وزراء بولندا الأسبق، دونالد توسك، بشدة، دول ألمانيا وإيطاليا والمجر، بسبب معارضتها لفرض عقوبات أشد وأوسع على روسيا فى قمة طارئة للاتحاد الأوروبى.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال دونالد توسك: "حكومات الاتحاد الأوروبى هذه، التى منعت قرارت صارمة، أى ألمانيا والمجر وإيطاليا، ألحقت العار بنفسها". وأضاف السياسى الأوروبى: "كل شىء حقيقى فى هذه الحرب.. عقوباتكم فقط هى الظاهرية". وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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