عاجل- لافروف يعلن عدد لاجئى أوكرانيا فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن لافروف قوله اليوم الجمعة إن روسيا قدمت مساعدات إنسانية للأفراد الذين "أجبروا على الانتقال مؤقتا من منطقتى دونيتسك ولوهانسك بسبب القصف المستمر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وعلى الرغم من الاحتجاج الدولى الكبير، اعترف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضى بالجمهوريتين الشعبيتين الانفصاليين، دونيتسك ولوهانسك، وغزت القوات الروسية أوكرانيا أمس الخميس.
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