عاجل- أول تعليق من روسيا على قرار نقل نهائى دورى أبطال أوروبا 2022

جدة - نرمين السيد - أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، نقل نهائى دورى أبطال أوروبا 2021/2022 من مدينة سان بطرسبورج الروسية إلى باريس.





وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه لأمر مؤسف، أن يكون قد اتخذ مثل هذا القرار، أنتم تعلمون بأن سانت بطرسبورج، كان بإمكانها أن توفر أفضل الظروف الممكنة، المواتية والمريحة، ولكن القرار اتخذ وانتهى". وقرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، نقل المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا، من مدينة سان بطرسبورج الروسية إلى "استاد دى فرانس"، بضواحى العاصمة الفرنسية باريس.

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