عاجل- روسيا تحسم ردها على طلب أوكرانيا للتفاوض

جدة - نرمين السيد - وأعلن الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لمفاوضات سلام مع أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، إن موسكو مستعدة لإرسال وفد روسى للمشاركة فى المحادثات فى العاصمة البيلاروسية مينسك. وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عرض مرتين لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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