عاجل- أول رد من ألمانيا بشأن رفضها تشديد العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - دافعت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، عن موقفها الرافض لاستبعاد روسيا من النظام المصرفى العالمى "سويفت"، محذرة من تأثير كبير على معاملات الدفع لديها، بجانب المخاوف من التكلفة التقنية.





وفى بيان رسمى، اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن "التحضير للاستبعاد من نظام سويفت سيكون مكلف تقنيا، وسيكون له أيضا تأثير كبير على معاملات الدفع فى ألمانيا والشركات الألمانية التى تتعامل مع روسيا".

وأشار المتحدث الألمانى فى برلين، إلى أن ألمانيا لم تكن الوحيدة التى أبدت مخاوفها من ذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبى ليلة الخميس، قائلاً: "علمت أن فرنسا وإيطاليا، من بين دول أخرى، اعترضت أيضا".

وخلال القمة الطارئة قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى حزمة شاملة من العقوبات الاقتصادية والمالية والشخصية، ردًا على الهجوم الروسى على أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات لم تشمل استبعاد روسيا من نظام سويفت.

وقال هيبشترايت إن النقاش حول هذا الموضوع جاء "بشكل مفاجئ نسبيا وفى وقت قصير" خلال القمة، رافضًا انتقادات من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وآخرين، بأن العقوبات لم تكن كافية.

وقال: "الحديث عن نمر بلا أسنان، أو أن كل هذا لا يكفى، لا يتوافق مطلقا مع الحقائق"، مضيفا أن العقوبات كان لها على سبيل المثال تأثير فورى على البورصات فى روسيا.