عاجل- إجراء عسكرى روسى كبير لتأمين محطة تشيرنوبل النووية

جدة - نرمين السيد - وأضاف متحدث باسم الوزارة، أن متخصصين من كتيبة حراسة أوكرانية استمروا فى التمركز هناك أيضا بعد مشاورات، موضحا أنه لا توجد اضطرابات وأن مستويات الإشعاع طبيعية.

وسيطرت القوات الروسية على المنطقة المحظورة المحيطة بالمحطة أمس الخميس.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن مصادر بوزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة خلال محادثة هاتفية بينهما استعداد بلاده للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى.