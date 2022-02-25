الرئيس الأوكراني يرد على رئيس الوزراء الإيطالي بشأن المكالمة التي لم تلق...

رد فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن عدم تواصله معه، ووعد بتعديل جدول الأعمال العسكري في المرة القادمة والتواصل معه في الوقت المحدد.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد صرح اليوم الجمعة بأن فلاديمير زيلينسكي كان من المفترض أن يتصل به في الصباح، إلا أنه لم يكن متاحا لإجراء مكالمة، وتعذر الاتصال به.
وكتب الرئيس الأوكراني على حسابه في "تويتر" بهذا الشأن يقول: "في المرة القادمة سأحاول تغيير جدول الأعمال العسكري للتحدث مع ماريو دراغي في وقت محدد".
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