رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022 وزارة التربية عبر رابط exams.moe.gov.jo

رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022، من أهم المواضيع التي يوجد عليها بحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة الأردن 2022، مع توضيح شروط التسجيل والمستندات المطلوبة والرسوم، وحرصاً من موقعنا ثقفني نستعرض معكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع، لما له من أهمية لدي العديد من الطلبة والطالبات الراغبين في دخول امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام، فهي شهادة هامة في حياة الطالب ومؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية التي يحلم بها الكثيرين.

رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية “moe.gov.jo“.

أو الدخول المباشر على موقع التسجيل “exams.moe.gov.jo“.

كتابة الرقم الوطني.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على تسجيل دخول.

موعد بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة الأردن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد بدء التسجيل لامتحان شهادة التوجيهي الأردنية 2022، بدايةً من يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، ويستمر حتي مساء يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، وقد أوضحت الوزارة المستندات المطلوبة والفئات المسموح لها بالتسجيل إلكترونياً.

فئة الطلاب المسموح لها بالتسجيل والمستندات المطلوبة