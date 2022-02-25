بالفيديو.. الإخوان كليتشكو يوجهان رسالة تحذيرية للعالم

وجه الأخوان فيتالي وفلاديمير كليتشكو رسالة تحذيرية إلى العالم بعد بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرين إلى أن الحرب "يمكن أن تصل إلى أي بلد آخر" إذا لم يتضامن الجميع من أجل إيقافها.

وظهر عمدة كييف الملاكم السابق فيتالي كليتشكو، في فناء مبنى إدارة العاصمة، وبجانبه شقيقه بطل العالم السابق للملاكمة فلاديمير كليتشكو، ووجها سويا رسالة طمأنة لسكان المدينة، وأخرى تحذيرية للدول الأوروبية، في إشارة إلى أن لهيب الحرب قد يصل إلى أي بلد آخر غير أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وقال فيتالي كليتشكو: "اليوم مأساة كبيرة، ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضا لأوروبا والعالم. إن القوات المسلحة لأوكرانيا تدافع ببطولة عن أرضنا. نحن في كييف نضمن عمل البنية التحتية الحيوية للعاصمة. نفعل كل شيء لحماية مدينتنا. التحمل والعزم. الوحدة وبرود العقل! سوف نعيش هنا فقط!".

وأضاف: "أناشد الشركاء الدوليين، الآن تستمر المأساة في أوكرانيا. لكن هذه المأساة يمكن أن تستحوذ على منزلك، ويمكن أن تأتي إلى أوروبا والعالم. يجب أن نعمل معا لوقف هذه الحرب وهذا العدوان الروسي".

وبدأت روسيا، الخميس، غزوا شاملا لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، والجمعة اقتربت القوات الروسية بشدة من كييف.