لبنان: لن نشارك فى تبنى قرار مقدم لمجلس الأمن بخصوص أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية امتناع لبنان عن المشاركة فى تبنى القرار المقدم أمام مجلس الأمن بخصوص الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أنه سيتم دراسة الموقف اللبنانى المتعلق التصويت فى حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب مع سفيرى فرنسا وألمانيا لدى لبنان واللذين قاما بزيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اليوم لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن سفيرى فرنسا وألمانيا تمنيا استمرار لبنان على موقفه، كما طلبا مشاركة لبنان فى تبنى القرار المقدم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه فى الجمعية العامة لاحقا، موضحة أن وزير الخارجية أبلغ السفيرين امتناع لبنان عن المشاركة فى تبنى القرار.

وأشار الوزير بو حبيب خلال لقاءه بالسفيرين أن موقف لبنان ثابت ونابع عن حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولى التى تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضى الدول الصغيرة، خصوصا وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم، على حد ما ورد فى بيان لوزارة الخارجية اللبنانية اليوم.

وكان لبنان قد أدان أمس ما وصفه باجتياح الأراضى الأوكرانية دعيا فى بيان رسمى أمس روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا فى أوكرانيا وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم فى تجنيب شعبى البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسى الحروب ولوعتها.