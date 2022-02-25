عاجل- حرب على أوروبا.. تصريح خطير من الرئيس الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن العملية العسكرية الروسية ضد بلاده بأنها بداية حرب على أوروبا.

وقال زيلينسكى فى بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم، إن "غزو روسيا لأوكرانيا ليس مجرد غزو، إنما هى بداية حرب ضد أوروبا ووحدتها وضد الحقوق الإنسانية الأساسية فى أوروبا".

وأضاف زيلينسكى، أن "الغزو أيضًا يتعارض مع كل قواعد التعايش فى القارة الأوروبية ومع حقيقة أن الدول الأوروبية ترفض تقسيم الحدود بالقوة".

وبدأت روسيا صباح أمس الخميس، عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسميا،ً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.