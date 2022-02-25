عاجل- روسيا تكشف عن وفد التفاوض مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل.

وأضاف ‏«الكرملين» أن الوفد الذى قد نرسله إلى مينسك لحوار كييف قد يضم مسؤولين من وزارتى الدفاع والخارجية.

وتوجه الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، إلى مجموعة "بوخارست التسع" بطلب تقديم مساعدة دفاعية لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكى فى تغريدة على موقع "تويتر": "نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا، لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة، لقد ناقشت هذا الأمر مع (رئيس بولندا) أندريه دودا، لقد تحولت إلى بوخارست التسعة بشأن المساعدة الدفاعية والعقوبات".

وأضاف: "يجب أن نعمل معا لإجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نحتاج إلى تحالف ضد الحرب".