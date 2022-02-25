الاردن : كريشان يمنع موظفي البلديات ومجالس الخدمات من التدخل في الانتخابات

دوت الخليج :- دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات وألوية المملكة كافة، إلى التعميم على جميع الموظفين والعاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بعدم التدخل في الحملات والدعايات الانتخابية لأي من مرشحي مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

كما وجه في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بعدم السماح باستخدام أي من آليات البلديات والمجالس ومرافقها لمساندة أي من المُرشحين، مشددا على رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة متابعة تطبيق هذه التعليمات شخصيا، ومحاسبة كل من يخالف ذلك، وفقاً للتشريعات المعمول بها.

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