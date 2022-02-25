بالفيديو.. دبابة روسية ترفع علم الاتحاد السوفيتي قرب كييف

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق دبابات وآليات عسكرية روسية، ترفع العلم السوفيتي، وذلك أثناء توجهها نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وتأتي هذه اللقطات لتدعم الاتهامات التي وجهها الغرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بسعيه لإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي، على حساب الشعب الأوكراني.

والخميس، انهال الرئيس الأميركي جو بايدن بالانتقادات على بوتن، قائلا إنه "ينتهك مبادئ السلام العالمي، ولديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا"، وأنه "سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا".

وتابع: "بوتن يريد تغيير مستقبل العالم. بوتن سيكون منبوذا على المستوى العالمي، وكل دولة تدعمه ستتحمل المسؤولية"، مشددا على أن بلاده "لا نية لديها للتحدث معه".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محافظ كييف، إن المدينة "دخلت في مرحلة دفاعية"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جيشها عزل العاصمة الأوكرانية من الناحية الغربية.

وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع، إن "القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "الجيش الروسي لن يقصف المناطق السكنية في كييف"، مؤكدة سيطرة موسكو على ساحة جوية قرب العاصمة الأوكرانية وإنزال مظليين.

وأكدت "تحييد 200 من عناصر الوحدات الخاصة الأوكرانية أثناء السيطرة على مطار غوستوميل قرب كييف".