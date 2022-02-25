عاجل- تحذير بريطانى لقوات الناتو بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبى، اليوم الجمعة، القوات البريطانية وقوات حلف شمال الأطلسى من أن تلعب دورًا نشطًا فى الصراع الدائر بأوكرانيا بعد الغزو الروسى، مشددًا على أن مخاطر سوء التقدير فى مثل هذا السيناريو قد تصبح وجودية.





وفى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى، قال هيبى: "يجب أن نكون واضحين جميعا فى هذا المجلس القوات البريطانية، وقوات حلف شمال الأطلسى، لا يجب أن تلعب دورًا نشطًا فى أوكرانيا". وأضاف الوزير البريطانى: "علينا جميعا أن نكون واضحين أمام مخاطر سوء التقدير، وكيف يمكن أن يصبح ذلك وجوديًا بسرعة كبيرة إذا أخطأ الناس فى الحسابات، وتصاعدت الأمور بلا ضرورة". وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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