عاجل- السفارة الأمريكية فى كييف تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا على الفور

جدة - نرمين السيد - حثت السفارة الأمريكية فى كييف المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور إذا كان ذلك آمنا، وعلى المواطنين الباقين بضرورة توخى المزيد من الحذر بسبب احتمال اندلاع قتال واضطرابات بالمدنية.





وقالت السفارة -حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- أنه "يجب على المواطنين الأمريكيين المتبقين فى أوكرانيا متابعة الإخطارات الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بعناية للحصول على معلومات حول الظروف الأمنية المتغيرة والتنبيهات الخاصة بأماكن الإيواء". ووصفت السفارة الوضع الأمنى ​​فى أوكرانيا بأنه "متقلب للغاية"، محذرة من احتمال تدهور الأوضاع دون سابق إنذار. وكان الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" قد أعلن أمس الخميس بدء عملية عسكرية فى دونباس بأوكرانيا، مشيرا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

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