عاجل.. بوتين يكشف عن تطور خطير فى الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" أوضح بوتين أن هناك قصفا أوكرانيا باستخدام الأسلحة الثقيلة فى مدنهم بأوامر خارجية. وأضاف بوتين أن حركة النازيين الجدد فى أوكرانيا تستخدم الأسلحة الثقيلة فى المناطق المدنية. وأشار بوتين إلى أن ما يحدث فى أوكرانيا يدل على وجود أيادٍ استخباراتية غربية. ودعا الرئيس الروسى القوات المسلحة الأوكرانية إلى عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية.

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