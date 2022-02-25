عاجل.. الرئيس الشيشانى يحشد 10 آلاف مقاتل لدخول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الشيشان فى تصريح اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجى قديروف"، مشيرا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا سيتموضعون فى أكثر المواقع سخونة. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن أمس الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.

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