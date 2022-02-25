التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2022 الشروط وموعد صرف المنحة

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، عقب أصدار الرئيس الجزائري بصرف منحة البطالة لكل الشباب العاطل عن العمل، لتصبح الجزائر أول دولة في قارة أفريقيا تقدم هذه المنحة لكل الشباب الخريجين، وتقدم منحة البطالة بقيمة 13 ألف دينار جزائري أي ما يساوى 82 يورو، وبعد الإعلان عن هذا الخبر الهام تكاثرت الأسئلة عن الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد على الحصول على منحة البطالة، وأيضا معرفة خطوات التسجيل في منحو البطالة بالجزائر، وتعتبر هذه خطوات كبيره في دعم هؤلاء الشباب بتقديم منحة البطالة في الجزائر 2022، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل هذه المنحة وأيضا التعرف على خطوات التسجيل وموعد صرف المنحة.

من المعروف أن الجزائر هي رابع دولة في أفريقيا في القوه الاقتصادية ولكن هناك بعد التأثر في هذا الاقتصاد بسبب تقلب أسعار النفط والتي تعتمد اعتماد كبير عليه في صادرتها الخارجية، منحة البطالة الجزائرية هي منحه مقدمه من قبل الحكومة الجزائرية لمساعدة الشباب العاطل عن العمل في لفته هامه جدا من الدولة تجاه الشباب الذين لا يجدون وظيفه، وجاءت منحة البطالة 2022 لدعم هؤلاء الشباب الذين يرغبون في كيفية التسجيل في منحة البطالة بالجزائر والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

أولا عليك الذهاب إلى رابط الوكالة الوطنية للتشغيل.

بعد ذالك تقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة.

قم بحجز موعد مع احد مسؤلى وكالة التشغيل.

تقديم كل النماذج والأوراق المطلوبة.

قم بسحب الوصل الخاص بموعد المقابلة الشخصية، مع وجود وثيقه تثبت صحة المعلومات المقدمة.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون عمره بين 19 و 40 سنة.

أن يكون عاطلا عن العمل.

أن لا يكون قد استفاد من قرض بنكي.

أن لا يكون لديه سجل تجاري.

أن يأتي لفرع من فروع الوكالة كل شهرين لإثبات أنه ما زال عاطلا عن العمل.

موعد صرف منحة البطالة بالجزائر

من اكثر الأخبار الهامة جدا في الجزائر هو التعرف على موعد صرف منحة العاطلين عن العمل، وبحسب ما جاء في الصحف الجزائرية أن منحة البطالة ستصرف لكل الشباب العاطل عن العمل والذين تم الموافقة عليهم بداية من شهر مارس القادم.